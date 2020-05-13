Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава ФРС заявил о беспрецедентности экономического спада в США

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика может испытать «продолжительное воздействие» от негативных последствий пандемии коронавируса. По его словам, «масштабы и темпы экономического спада не имеют прецедентов со времен Второй мировой войны».
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Глава ФРС заявил об отсутствии планов вводить отрицательную ставку

Газета.Ruвчера в 09:41

Республиканцы настроены отказать демократам в их новом запросе на раздачу денег в связи с COVID

Коммерсантъвчера в 14:44

Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

REGNUMвчера в 11:38

Нынешний кризис в США назвали беспрецедентным

Росбалтвчера в 10:43

Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

RT на русскомвчера в 10:30

Глава ФРС США назвал беспрецедентным масштаб нынешнего кризиса

Интерфаксвчера в 09:54

Американские фондовые индексы снизились на 1,6-2,2%

Финмаркет01:17
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Экономика

«Газпром» впервые в истории начал работать в убыток

В первом квартале 2020 года «Газпром» впервые в истории начал работать себе в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ).
Lenta.ru 02:08
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Политика

Трамп счел возможным введение санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
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Происшествия

ФСБ закрыла подпольную оружейную мастерскую в Томской области

Сотрудники управления ФСБ России по Томской области совместно с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона.
RT на русском 01:58
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,5K
Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Гаджеты

Зеркальную версию Honor 30 выпустят 19 мая

Новый вариант с зеркальной задней панелью станет доступен для покупки уже 19 мая.
Megaobzor.com вчера в 04:48
1
Здоровье

В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM вчера в 03:01
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру вчера в 16:24
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Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:59
1,9K
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
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Экономика

Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии

Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 05:56
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
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Политика

Три российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru вчера в 14:33
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Политика

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 12 мая в 18:02
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

Австрия и Германия согласовали план открытия общей границы

По словам министра, с 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией.
Культуромания вчера в 04:44
15
Общество

В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.
РИА Новости 00:28
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
22
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
1K
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,6K
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
9
Авто

В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

Автоновости дня вчера в 09:47
26
Общество

Семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей

С 1 июня все семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно получат единовременно 10 тысяч рублей.
Красный Север (ЯНАО) 11 мая в 10:26
3
Общество

В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году в рамках Единого государственного экзамена только два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение.
РИА Новости вчера в 20:04
1K
Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
934
Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
6
Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о своем лечении

Эфир получился очень откровенным. Тимати сказал, что лечение пошло Джигану на пользу.
Bimru.ru вчера в 23:54
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Здоровье

Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13
2
Как работают Яндекс.Новости?
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