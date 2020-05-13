Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика может испытать «продолжительное воздействие» от негативных последствий пандемии коронавируса. По его словам, «масштабы и темпы экономического спада не имеют прецедентов со времен Второй мировой войны».

Глава ФРС заявил о беспрецедентности экономического спада в США

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