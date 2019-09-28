Происшествия

РБКРБКГлава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Судья Зателепин огласит решение по подсудности дела 30 сентября. Кто такой генерал Дорофеев Дорофеев стал широко известен из-за расследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова о возможных связях окружения генерал-полковника ФСБ с похоронным бизнесом.
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с чего всё началось

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК07:33

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Генерал ФСБ Алексей Дорофеев написал письмо о связях московских судей с рейдерством

Дождь13:03

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

РБК07:33

РБК: генерал ФСБ Дорофеев написал письмо о связях московских судей с рейдерскими захватами

Новая газета10:46

ФСБ располагает информацией о возможном содействии судей и отдельных руководителей Мосгорсуда рейдерским захватом

Эхо Москвы11:31

Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей

Lenta.ru08:18

Начальник столичного УФСБ увидел связь судей с рейдерством

News.ru08:11

Генерал ФСБ, на которого жаловались Путину, обвинил судей в связях с криминалом

URA.Ru12:16
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Политика

Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США

Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 13:30
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Глава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ

Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года.
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Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
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Китайское СМИ рассказало о российском «кошмаре авианосцев»

Китайские журналисты предположили, какое из российских вооружений имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев».
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Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Футбол

Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»

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В Черновцах родился ребенок с двумя головами

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Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Космос

В NASA раскритиковали программу пилотируемых полетов SpaceX

Ранее стало известно, что компания Маска намерена выполнить первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon не раньше ноября 2019 года.
Naked Science 11:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок

Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа вчера в 19:58
Политика

Медведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства

Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".
Газета.Ru 10:36
Футбол

Локомотив — Зенит 1:0

Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над петербургским "Зенитом" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
РИА Новости 14:01
Политика

Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Армия и оружие

Два американских военных самолета провели разведку у Крыма

Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
РИА Новости 15:33
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
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«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»

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Анастасия Волочкова снимется в новом сезоне «Битвы экстрасенсов»

Балерина Анастасия Волочкова, неустанно эпатирующая публику, снимется в очередном сезоне мистического телешоу «Битва экстрасенсов», участники которого будут проверять свои экстраординарные способности.
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Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
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В России найдена Lada Priora с пробегом в миллион километров

В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
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Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года

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Петербуржцев призывают защититься от бешенства

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от бешенства после укуса дикого животного. Порядок действий опубликовали на сайте ведомства.
Neva.Today 15:38
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Спорт

Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м

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Происшествия

СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора

Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
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Армия и оружие

В стрельбах на полигонах ЮВО приняли участие 13 тысяч артиллеристов

Свыше 13 тысяч артиллеристов провели масштабные стрельбы на 19 полигонах Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.
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Кино

Экранизацию Uncharted может снять режиссёр «Бамблби»

Студия надеется, что он снимет многострадальную экранизацию Uncharted.
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Общество

Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины

Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Газета.Ru 10:48
Армия и оружие

Сирия потребовала вывода всех незаконных иностранных войск из страны

Сирия требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории государства, и оставляет за собой право на ответные меры.
Известия 15:23
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
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