Происшествия

РБКРБКГлава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
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Глава ФСБ обвинил судей Мосгорсуда в содействии рейдерству

Вечерний курьер10:29

РБК процитировал письмо генерала ФСБ Дорофеева о связях судей Мосгорсуда с рейдерскими захватами

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Глава УФСБ по Москве пожаловался в прокуратуру на судей

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Глава столичного управления ФСБ сообщил прокуратуре о возможном содействии московских судей рейдерским захватам

Эхо Москвы09:01

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

РБК07:33
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Происшествия

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По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
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МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

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МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову

27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
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Эрдоган предложил Трампу продать ЗРК Patriot

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Судно с украинцами на борту пропало в Атлантике

Судно Bourbon Rhode, на борту которого могут находиться около 10 граждан Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане.
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Телеканалы изменили программу в память о Марке Захарове

В память о Марке Захарове телеканал «Россия» покажет фильм «Тот самый Мюнхгаузен» и выпуск программы «Белая студия».
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Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила

На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
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Представили обновлённый пикап Nissan Titan

Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.
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Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао

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Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым

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Французского «человека-паука» задержали в Германии

В Германии сотрудники полиции задержали французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне.
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Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере.
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Друг Турчинского рассказал о причинах смерти шоумена

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Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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Наука

Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет

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На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
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Политика

Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского

Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
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