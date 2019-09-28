Происшествия
РБКГлава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
Судья Зателепин огласит решение по подсудности дела 30 сентября. Кто такой генерал Дорофеев Дорофеев стал широко известен из-за расследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова о возможных связях окружения генерал-полковника ФСБ с похоронным бизнесом.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.РБК07:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Происшествия
Судно с украинцами пропало в Атлантике
Газета.Ru 11:51
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
Чемпионат 09:26
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57
Совершен первый совместный полёт ударного беспилотника "Охотник" с истребителем пятого поколения Су-57.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Армия и оружие
Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов
RT на русском вчера в 17:05
Футбол
Карпин пообещал реанимировать Мамаева
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
Нева Спорт 12:34
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:12
Здоровье
Врач назвал главные отличия гриппа от ОРВИ
В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, чем грипп отличается от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Известия 08:51
Общество
Опровергнут запрет курения на балконах
Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru 06:27
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Политика
В Госдуме рассказали о возможном ответе на невыдачу виз делегатам в ООН
Ответные меры Москвы на невыдачу американских виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН могут также касаться визовых ограничений, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости 12:45
Культура
В Петрозаводске прогремит салют в честь 75-летия освобождения Карелии
В субботу, 28 сентября, на площади Кирова отпразднуют 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации, сообщил в администрации Петрозаводска.
Столица на Онего вчера в 03:10
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Космос
Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел
Кам 24 вчера в 03:48
Хоккей
«Спартак» в серии буллитов обыграл «Авангард»
Sport24.ru 12:44
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Хоккей
«Эдмонтон» не предложил контракт Бурдасову
Sports.ru 12:50
Происшествия
В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек
"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.
ИА Новороссия 08:05
Политика
Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Происшествия
Взорвавшееся в Южной Корее судно с россиянами попало на видео
В сети появилось видео с грузовым судном Stolt Groenland в Южной Корее, перевозившим нефтепродукты.
Lenta.ru 04:22
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22