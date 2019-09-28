Происшествия

РБКРБКГлава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Судья Зателепин огласит решение по подсудности дела 30 сентября. Кто такой генерал Дорофеев Дорофеев стал широко известен из-за расследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова о возможных связях окружения генерал-полковника ФСБ с похоронным бизнесом.
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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК07:33

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Генерал ФСБ Алексей Дорофеев написал письмо о связях московских судей с рейдерством

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