Страны Запада все активнее пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, отметил директор ФСБ России Александр Бортников.

Глава ФСБ сообщил о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

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