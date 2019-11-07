Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава ФСБ сообщил о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Страны Запада все активнее пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, отметил директор ФСБ России Александр Бортников.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:54, Вашингтон
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