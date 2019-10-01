Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

Да, это правда. Он ушёл с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.

Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко освобожден от должности. Такое решение было принято в связи с достижением им предельного возраста нахождения на службе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

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