Политика
Газета.RuГлава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко освобожден от должности. Такое решение было принято в связи с достижением им предельного возраста нахождения на службе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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Да, это правда. Он ушёл с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.
— Ева Меркачева, российская журналисткаИнтерфакс 15:35
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