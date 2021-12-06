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Глава ФСВТС заявил, что методика анализа рынка оружия СИПРИ не отражает реальную картину

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) использует неточную методику при оценке оружейного экспорта, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости
Институт заявил о «продолжении тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года».
РБК
B то же время исследователь программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Александра Маркштайнер отметила, что в прошлом году общие мировые продажи оружия возросли на 3,1%.
РБК
«У нас оценка экспорта ведется на основе закрепленных контрактных цен на поставляемое имущество», — рассказал директор ФСВТС.
РБК

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