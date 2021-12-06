Президент США Джо Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в понедельник высокопоставленный представитель администрации США.
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год - до 2023 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Голливудский кинорежиссер Ридли Скотт нецензурно высказался в адрес российского кинокритика Антона Долина во время интервью, фрагмент которого опубликован 3 декабря на YouTube-канале главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина.