Происшествия

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияГлава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Ведомство отмечает, что Яшков посвятил свою жизнь футболу и его развитию в республике, в разные годы возглавлял Федерацию футбола Мордовии и Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия".
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Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

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Президент мордовской федерации футбола погиб в автокатастрофе

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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 09:23
Политика

В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными

В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Актуальные Новости 07:22
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Средняя зарплата врачей в Екатеринбурге составляет 70 тысяч

В Екатеринбурге средняя зарплата врачей достигла суммы 70 тысяч рублей.
Вестник 02:00
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
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Марсоход «Марс-2020» прошел ходовые испытания

Марсоход миссии «Марс-2020» успешно прошел ходовые испытания в условиях земной гравитации, а также протестировал работу радарного инструмента, который получил первые данные.
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Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
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Россиянам пообещали рост пенсий

Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.
Lenta.ru 18 декабря в 12:17
Политика

СБУ и ГБР проводят обыски в спортклубе Порошенко

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", который средства массовой информации связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Вести.Ru 07:32
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК вчера в 11:09
Политика

Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
РИА Новости 08:56
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Эти три продукта защитят от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com 18 декабря в 01:12
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Политика

Орешкин назвал три несогласованных вопроса между РФ и Белоруссией

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что между РФ и Белоруссией осталась группа из трех нерешенных вопросов.
Московский Комсомолец 08:06
Общество

С 1 января водителей обяжут наносить на авто новую маркировку

В самом начале следующего года в России вступает новое требование к идентификационным номерам авто – если они проржавели, водителя обязывают наносить на автомобиль специальную полицейскую маркировку.
DriveNN.ru 02:00
Политика

Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента

В четверг в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости 08:43
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Фигурное катание

Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА

RT на русском вчера в 15:41
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Ведомости 07:11
Политика

Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку

Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
RuNews24.ru 06:09
Политика

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Газета.Ru 08:32
Космос

В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
REGNUM 07:57
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
Политика

Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 05:31
Теннис

Рублев занял пятое место на турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублев переиграл корейца Хёна Чона в матче за пятое место турнира в Абу-Даби.
Sportbox.RU 07:46
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Экономика

Определены главные риски для мировых рынков

Аналитики Morgan Stanley составили список главных угроз для мировых рынков в 2020 году, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 08:08
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Здоровье

В школе в Купчино пять учеников заболели гепатитом после буфетчицы

Online47.ru 04:55
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Политика

Путин ответил на вопрос журналистки Би-би-си обстоятельно и подробно

REGNUM вчера в 09:52
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