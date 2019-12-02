Происшествия

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияГлава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Ведомство отмечает, что Яшков посвятил свою жизнь футболу и его развитию в республике, в разные годы возглавлял Федерацию футбола Мордовии и Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия".
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