Происшествия
Интерфакс - РоссияГлава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Ведомство отмечает, что Яшков посвятил свою жизнь футболу и его развитию в республике, в разные годы возглавлял Федерацию футбола Мордовии и Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия".
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Въехал в грузовик: подробности ДТП, в котором погиб президент Федерации футбола Мордовии
Известия Мордовии03:33
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