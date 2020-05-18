Тренер Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом РБК сообщил глава промоутерской компании Fight Nights и друг семьи Камил Гаджиев. Ранее сообщалось о том, что 57-летний тренер был доставлен в одну из больниц Москвы, где перенес инсульт.

Глава Fight Nights сообщил о подключении отца Нурмагомедова к ИВЛ

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