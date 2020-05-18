Коронавирус
РБКГлава Fight Nights сообщил о подключении отца Нурмагомедова к ИВЛ
Тренер Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом РБК сообщил глава промоутерской компании Fight Nights и друг семьи Камил Гаджиев. Ранее сообщалось о том, что 57-летний тренер был доставлен в одну из больниц Москвы, где перенес инсульт.
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Общество
Начальник департамента соцразвития Смоленской области уволена
Смоленск, 18 мая 2020, 20:31 — REGNUM Татьяна Конашенкова уволена с поста руководителя департамента по социальному развитию Смоленской области после вспышки заражения коронавирусом в геронтологическом центре «Вишенки».
REGNUM 13:31
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Воробьев сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ожидает, что на этой неделе пандемия коронавирусной инфекции в регионе пойдет на спад.
РИАМО 14:10
Экономика
Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей
Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
Интерфакс 12:13
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили 01:50
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Политика
СБУ открыла дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы
Речь идет о главе офиса президента страны Андрее Ермаке и полпреда Украины на переговорах контактной группы в Минске Леониде Кучме.
Газета.Ru 15:29
Технологии
Хакеры взломали суперкомпьютеры в Европе для майнинга криптовалют
На этой неделе хакеры атаковали несколько суперкомпьютеров, расположенных в Великобритании, Германии, Испании и Швейцарии, сообщает портал 3Dnews.ru.
NewInform вчера в 09:54
Происшествия
Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуре
Минэкономразвития предложило уточнить формулировки статьи Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к рабочей группе по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика».
Ведомости 14:48
Общество
Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:32
Футбол
Анатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистов
Председатель Совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков сообщил, что вслед за Юрием Семиным стан "железнодорожников" покинут сразу восемь игроков.
Вести.Ru вчера в 04:15
Общество
Коронавирусом заболели шесть депутатов Госдумы
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, 18 мая разговаривал по телефону с депутатом Оксаной Пушкиной, которая заболела коронавирусом.
Псковское агентство информации 10:02
Культура
Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Реальное время вчера в 14:07
Общество
Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам
RT на русском 16:00
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
Экономика
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15 мая в 16:00
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Авто
Обновленный Volkswagen Phideon показали до официальной премьеры
Немецкий Volkswagen готовит к выходу на рынок обновленный седан Phideon. При этом его живые фотографии появились в Сети в субботу, 16 мая.
CarsWeek.ru вчера в 02:45
Игры
В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
ИА Красная Весна 05:59
Общество
В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати.
РИА Новости 14:24