с чего всё началось

15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.

Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Технологии Сбербанк и Microsoft займутся обучением роботов для банковской сферы Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research запустили программу совместных исследований в сферах искусственного интеллекта и робототехники.

Общество Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.

Происшествия Трех человек задержали по делу об убийстве девушки в Екатеринбурге Три человека задержаны по делу об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, все они местные жители, сообщает Следственный комитет.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Общество В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.

Происшествия В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.

Политика Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Футбол Швеция — Испания 1:1 Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган избежали встречи на светском вечере Не обошлось без неожиданностей - на красной дорожке почти одновременно появились Ксения Собчак и Максим Виторган со своими нынешними супругами.

Футбол Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.

Экономика Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.

Авто На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104 В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Происшествия Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

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Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

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Космос NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и Марс Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило во вторник, 15 октября, два новых скафандра, разработанных для программы освоения Луны и Марса.

Культура Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».