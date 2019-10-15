Политика
КоммерсантъГлава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте
15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.
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Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Технологии
Сбербанк и Microsoft займутся обучением роботов для банковской сферы
Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research запустили программу совместных исследований в сферах искусственного интеллекта и робототехники.
ТАСС 10:14
Общество
Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Известия 16:29
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
Происшествия
Трех человек задержали по делу об убийстве девушки в Екатеринбурге
Три человека задержаны по делу об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, все они местные жители, сообщает Следственный комитет.
Радио Sputnik 13:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:03
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Общество
В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Происшествия
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Политика
Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции
Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
News.ru 16:34
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган избежали встречи на светском вечере
Не обошлось без неожиданностей - на красной дорожке почти одновременно появились Ксения Собчак и Максим Виторган со своими нынешними супругами.
Московский Комсомолец 04:15
Футбол
Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Российская газета 16:21
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.
Motor 10:05
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Происшествия
Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение
Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ведомости 14:47
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
Политика
Азербайджан возмутился поездкой депутата Госдумы в Нагорный Карабах
Азербайджан вручил ноту России из-за визита заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Lenta.ru 11:49
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Авто
Версию 4S получил Porsche Taycan
Изначально компания Porsche представила модель Taycan только в самых мощных и дорогих модификациях: Turbo (680 л.с.) и Turbo S (761 л.с.), теперь же увидела свет версия 4S.
Тарантас Ньюс вчера в 05:20
Космос
NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и Марс
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило во вторник, 15 октября, два новых скафандра, разработанных для программы освоения Луны и Марса.
Известия 16:25
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Фонтанка.Ру 08:15
Армия и оружие
Трамп: пусть курдов защищает хоть Наполеон Бонапарт
«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт», — добавил президент США.
Gazeta.SPb вчера в 16:21