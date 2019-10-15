с чего всё началось

15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.

Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте

Киберспорт В Fortnite началась вторая глава Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.

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Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

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Армия и оружие ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.

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Политика Эрдоган назвал сроки завершения поставок С-400 в Турцию Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 завершатся в ноябре-декабре.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.

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Гаджеты Google представила новые модели смартфона Pixel Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.

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Футбол Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.

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Общество МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.

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Происшествия Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.