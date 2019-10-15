Политика
КоммерсантъГлава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте
15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.
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Киберспорт
В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
CyberSport.ru 07:14
Шоу-бизнес
Алексей Панин рассказал о чувствах к бывшей супруге
Известный российский актер Алексей Панин открыто рассказал своим верным почитателям о чувствах, которые испытывает к бывшей возлюбленной Людмиле.
ГлобалМСК.ру вчера в 14:44
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Российская газета 15:20
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, передает «МИР 24». В среду там ожидаются ливни и сильный ветер.
МИР 24 17:19
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Известия 21:41
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Политика
Эрдоган назвал сроки завершения поставок С-400 в Турцию
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 завершатся в ноябре-декабре.
Российская газета 20:13
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Политика
Путин встретился с королем Саудовской Аравии
Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.
Газета.Ru вчера в 12:54
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском 14:07
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Здоровье
В Севастополе станет больше поликлиник
Все севастопольцы, которым доводилось обращаться в поликлиники, это знают. Но если кто-то сомневается, помогут цифры статистики.
ForPost 02:01
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 18:44
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг
Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.
REGNUM 14:01
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 05:17
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе узнал о существовании 19-летнего внебрачного сына
У 45-летнего экс-солиста Большого театра и главы Вагановского училища Николая Цискаридзе в Сети объявился "сын".
РЕН ТВ 15:45
Общество
Сосиска в тесте завоевала любовь россиян
Сосиска в тесте оказалась самым востребованным у россиян хлебобулочным изделием.
Lenta.ru 21:16
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
Gazeta.SPb 02:20
Общество
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Происшествия
Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Известия вчера в 15:44
Кино
Финал нового «Терминатора» заставил режиссера расплакаться
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер признался, что не может без слез смотреть финальные сцены своего собственного творения, так как они получились очень эмоционально насыщенными.
Kinonews.ru вчера в 10:20
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46