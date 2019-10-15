с чего всё началось

15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.

Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте

Здоровье Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.

Политика Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.

Армия и оружие Как русские собирались уничтожать авианосцы США Современный авианосец ВМС США USS Ronald Reagan ВМС США имели большой авианесущий флот.

Политика Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме» Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Единоборства Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.

Общество Дженнифер Энистон собрала всех «Друзей» для первого фото в Instagram Для многих поклонников появление актрисы в Instagram стало одним из лучших подарков на 25-летие «Друзей».

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Политика Пенс и Помпео 16 октября отправятся на переговоры с властями Турции Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии.

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера» На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.

Экономика Госдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Политика Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.

Политика Контактная группа не согласовала новую дату разведения сил в Донбассе Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе Руслан Якубов сообщил, что членам контактной группы не удалось согласовать новую дату разведения сил и средств в регионе, пишет РИА Новости.

Футбол Федун прокомментировал назначение Тедеско Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о подписании контракта с главным тренером Доменико Тедеско.

Общество Минюст требует ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Политика Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Футбол Швеция — Испания 1:1 Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Общество Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.