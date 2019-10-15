Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте

15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.
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с чего всё началось
Ранее The Insider писал
, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
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Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте

Коммерсантъ16:05

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Глава Фонда развития гражданского общества высказался о взломанной почте

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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
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Костин Константин
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Российский политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества. С сентября 2011 года до мая 2012 года - начальник управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, одного из подразделений Администрации Президента Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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