Москва 24Глава «Формулы кино» заявил об ухудшении ситуации в российском прокатеСитуация в российском кинопрокате гораздо хуже, чем была в пандемию коронавируса, заявил глава объединенной киносети "Формула кино" и "Синема Парк" Алексей Васянин в разговоре с РБК.Москва 24Уже полгода российские кинотеатры не показывают голливудские премьеры.Арендатор.руАлексей Васясин рассказал, что канадская компания IMAX запретила российским кинотеатрам использовать свою систему.BFM.ru«Чтобы не обанкротиться, кинотеатрам, по разным оценкам, нужно 6-10 млрд рублей на год. Кинотеатры являются локомотивом индустрии. Без кинотеатров ни один фильм ни с каким бюджетом не окупится».BFM.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Нам сказали, что пока не до нас»: Минкульт пока не готов поддержать российские кинотеатрыBFM.ru07:03Глава Объединенной киносети — РБК: «Культура для государства не первична»РБК00:00Самое цитируемоеГлава «Формулы кино» заявил, что ситуация в кинопрокате хуже, чем в пандемиюГазета.Ru03:36Глава «Формулы кино» заявил об ухудшении ситуации в российском прокатеИА SM-News04:32Эксперт: ситуация с кинотеатрами сейчас хуже, чем в пандемиюДеловое.ТВ03:55Глава «Формулы кино» заявил об ухудшении ситуации в российском прокатеМосква 2404:33У российских кинотеатров всё очень сложноАрендатор.ру02:55Показать ещёОценить5Поделиться