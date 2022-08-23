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Глава «Формулы кино» заявил об ухудшении ситуации в российском прокате

Ситуация в российском кинопрокате гораздо хуже, чем была в пандемию коронавируса, заявил глава объединенной киносети "Формула кино" и "Синема Парк" Алексей Васянин в разговоре с РБК.
Москва 24
Уже полгода российские кинотеатры не показывают голливудские премьеры.
Арендатор.ру
Алексей Васясин рассказал, что канадская компания IMAX запретила российским кинотеатрам использовать свою систему.
BFM.ru
«Чтобы не обанкротиться, кинотеатрам, по разным оценкам, нужно 6-10 млрд рублей на год. Кинотеатры являются локомотивом индустрии. Без кинотеатров ни один фильм ни с каким бюджетом не окупится».
BFM.ru

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