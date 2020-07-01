Транспорт
Российская газетаГлава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
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с чего всё началось
В интервью сайту aif.ru, опубликованном 1 июля, он отметил растущую популярность услуг каршеринга, вследствие чего арендованные автомобили всё чаще замечены в ДТП.Известия03:19
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Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
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Версия Death Stranding для ПК получит «разгрузочную» технологию Nvidia
Токио, 1 июля 2020, 09:16 — REGNUM Версия игры Death Stranding японского геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит поддержку технологии DLSS 2.0 компании Nvidia.
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Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
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Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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