с чего всё началось

Общество В Воронеже рестораны откроют летние веранды Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований. 8

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. 86

Политика На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 3,1K

Общество HeadHunter попросил у комиссии США разрешения продать бумаг на $800 млн Свои акции смогут продать компании Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал», 18,75 млн акций, или 37,5%) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 12,5 млн, или 25%).

Происшествия Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован. 4

Происшествия Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News. 15

Технологии Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых «Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов. 6

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 672

Общество Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.

Происшествия На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе. 2,1K

Политика Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове. 10

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 5

Общество Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом. 8

Культура Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала «Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве. 1

Наука В ЦЕРНе обнаружили новый тип четырехкварковой частицы Открытие, представленное на недавнем семинаре в ЦЕРНе, вероятно, будет первым из ранее не обнаруженного класса частиц, который физики еще не видели.