Транспорт
RT на русскомГлава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
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с чего всё началось
В интервью сайту aif.ru, опубликованном 1 июля, он отметил растущую популярность услуг каршеринга, вследствие чего арендованные автомобили всё чаще замечены в ДТП.Известия03:19
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Армия и оружие
В ДНР зафиксировано 9 обстрелов со стороны киевских боевиков
Новостной фронт 08:00
Общество
В Воронеже рестораны откроют летние веранды
Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Общество
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
Lenta.ru 08:17
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Происшествия
Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста
Журналист «Медиазоны» в Петербурге Давид Френкель сломал руку при падении, но его никто не толкал.
РБК 09:07
Политика
На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Пискарев добавил, что в настоящее время правоохранительные органы по инициативе комиссии проверяют более ранние публикации "Медузы" о распространении в России коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:34
Общество
HeadHunter попросил у комиссии США разрешения продать бумаг на $800 млн
Свои акции смогут продать компании Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал», 18,75 млн акций, или 37,5%) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 12,5 млн, или 25%).
РБК 08:57
Здоровье
В Женской консультации начали оказывать плановую медпомощь
При необходимости оказания экстренной медпомощи жителей принимают без ограничений.
Знамя труда (Егорьевск) 29 июня в 04:41
Происшествия
Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Технологии
Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых
«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом
В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.
Lenta.ru 09:00
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
Политика
Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
РИА Новости 09:37
Политика
Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
В Казахстане для борьбы с коронавирусом разработали тактику «трех Т»
В случае второй волны коронавирусной инфекции России придется вернуться к карантину, уверена Попович.
Общественная служба новостей 05:16
Общество
Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены
По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом.
ФАН 06:36
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Культура
Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала
«Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве.
Взгляд.ру 06:05
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
ТВК 08:06
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости вчера в 06:58
Наука
В ЦЕРНе обнаружили новый тип четырехкварковой частицы
Открытие, представленное на недавнем семинаре в ЦЕРНе, вероятно, будет первым из ранее не обнаруженного класса частиц, который физики еще не видели.
ГЛАС.RU 07:52
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44