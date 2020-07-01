Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
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Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.В источнике
С чего всё началось
В интервью сайту aif.ru, опубликованном 1 июля, он отметил растущую популярность услуг каршеринга, вследствие чего арендованные автомобили всё чаще замечены в ДТП.
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