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Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.В источнике
С чего всё началось
В интервью сайту aif.ru, опубликованном 1 июля, он отметил растущую популярность услуг каршеринга, вследствие чего арендованные автомобили всё чаще замечены в ДТП.
Известия03:19
Подробнее о событии

Глава ГИБДД призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом

Аргументы и Факты06:10

Глава ГИБДД предложил закрыть каршеринг для нарушителей-рецидивистов

РБК05:39

Глава ГИБДД призвал запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

РИА Новости02:58

Руководитель ГАИ призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом

Интерфакс03:29

ГИБДД предлагает запретить пользоваться каршерингом постоянным нарушителям ПДД

ТАСС03:23

Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом

Известия03:19

В ГИБДД хотят запретить нарушителям пользоваться каршерингом

Газета.Ru04:44
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Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости07:20
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Microsoft запустит бесплатную программу обучения для 25 млн человек

Microsoft запустит новую программу обучения, которая поможет 25 млн человек приобрести цифровые навыки — то есть научиться использовать информационные технологии для работы на профессиональном уровне, говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Forbesвчера в 14:30
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СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета06:28
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