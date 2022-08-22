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Глава «ГИТ» Ковалев заявил жителям многоквартирных домов о нововведениях к концу 2022 года

До конца 2022 года жители многоквартирных домов столкнутся с рядом изменений и нововведений, которые в некоторых ситуациях повлияют на жизнь.
РИА Новости
О том на что стоит обратить внимание, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев.
ПРАЙМ
В России планируется ввести полный реестр льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг — тех, кто имеет право на какие-то субсидии.
ПРАЙМ
Еще одно важное изменение — поправки к регламенту о вводе лифтов в эксплуатацию.
ПРАЙМ

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Жильцов многоквартирных домов ждут перемены
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Эксперт Ковалев заявил, что до конца года введут полный реестр льготников по оплате ЖКХ
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