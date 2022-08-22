Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции на Украине заверял президента Владимира Путина в отсутствии перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет.
«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой непрерывной истории России», — говорится в видеообращении ко Дню Государственного флага.
Две активистки, которые во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали немедленного эмбарго на российский газ и "больше не давать денег Путину", следует из видео инцидента, опубликованного немецким изданием Welt.