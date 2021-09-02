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Глава ГТЛК заявил о необходимости закупить 5 тыс. вагонов электричек

До 2024 года может понадобиться до 5 тыс. новых вагонов электропоездов для модернизации пригородных пассажирских компаний в России.
РБК
«В допандемийное время ЦППК была самой устойчивой пригородной пассажирской компанией в нашей стране с ежегодной прибылью в размере 5,5 млрд руб. в год», — говорит Дитрих.
РБК
Тем не менее ЦППК продолжает обновление парка электричек в партнерстве с госкорпорацией ВЭБ.РФ и «Сберлизингом».
РБК
Сейчас в портфеле ГТЛК 350 вагонов электропоездов ЭП2Д, следует из презентации компании.
РБК

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Глава ГТЛК заявил о необходимости закупить 5 тыс. вагонов электричек
РБК00:00
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