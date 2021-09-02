«Американская история преступлений» (7 сентября) Долгожданный третий сезон проекта Райана Мерфи под названием «Импичмент» расскажет зрителям об одном из самых громких политических скандалов в истории Америки, разразившемся из-за связи Билла Клинтона, 42-го президента США, с Моникой Левински, 22-летней сотрудницей Белого дома.
Помимо решения «проблемы потерянной мантии» результаты исследования позволят по-новому посмотреть на процесс формирования Луны и ее эволюцию, которая, вероятно, появилась в результате катастрофического столкновения Земли с объектом размером с Марс, в результате которого Солнечная система должна была засеяться каменистыми обломками.