Украина уже ощутила запуск ''Турецкого потока'': транзит газа через неё сократится на 15 млрд кбм в год. Болгария, Турция и др. балканские страны перестали получать газ через Украину. Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись.

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона. Ранее в своем Facebook он сообщил, что потери в этом году составят 15 млрд кубометров транзита газа.

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