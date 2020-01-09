Политика

BFM.ruBFM.ruГлава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона. Ранее в своем Facebook он сообщил, что потери в этом году составят 15 млрд кубометров транзита газа.
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Алексей Пушков
Украина уже ощутила запуск ''Турецкого потока'': транзит газа через неё сократится на 15 млрд кбм в год. Болгария, Турция и др. балканские страны перестали получать газ через Украину. Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 05:05

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