Политика
BFM.ruГлава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона. Ранее в своем Facebook он сообщил, что потери в этом году составят 15 млрд кубометров транзита газа.
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Армия и оружие
Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия в XXI веке должна сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав.
Общество
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Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране
Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
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Диц дисквалифицирован на два матча чемпионата КХЛ
Защитник казахстанского "Барыса" Даррен Диц дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата КХЛ за нарушение правил в игре против нижнекамского "Нефтехимика", сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Происшествия
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В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
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Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
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В России урежут пенсии в 2020 году
Ранее "Утро" писало об этапах повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.
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На фоне растущего количества зарядок в общественных местах существует серьезная опасность, которая подстерегает владельцев гаджетов.
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Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
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Ученые обнаружили способ продлить жизнь на десять лет
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Армия и оружие
Готовили убийство: в Незалежной раскрыли коварный план российских спецслужб
Убийство должен был осуществить гражданин Незалежной по заданию спецслужб РФ, утверждают в СБУ. Место действия – город Харьков.
Происшествия
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Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing
Родные и близкие членов экипажа разбившегося под Тегераном Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" рассказали о погибших пилотах и бортпроводниках.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Ивана Баканова.
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Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Политика
Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
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