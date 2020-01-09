Политика
BFM.ruГлава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона. Ранее в своем Facebook он сообщил, что потери в этом году составят 15 млрд кубометров транзита газа.
Читать в источнике
Оценить789
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрела почти половина россиян
Трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина посмотрела почти половина россиян, следует из поступивших в РБК данных компании Mediascope.
Политика
На Украине стали продавать консервы «Сепар луганский»
«Херой» АТО Александр Грамарчук, член партии «ПЕС», производит и продает консервы под названием «Сепар в сметане», «Сепар луганский», «Снегирь православный с мощами Кобзона» и другие.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Технологии
Компания Apple призналась, что сканирует все фото в iCloud
Топ-менеджер компании из Купертино подчеркнула, что специалисты используют технологию сопоставления изображений, которая помогает находить детей на фото.
Армия и оружие
США перебросили бомбардировщики ближе к Ирану
США отправили шесть стратегических бомбардировщиков B-52 на остров Диего-Гарсия в Индийском океане.
Футбол
Отец Новикова вошел в тренерский штаб «Динамо»
Александр Новиков пополнил тренерский штаб московского "Динамо", который возглавляет его сын Кирилл Новиков, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
Политика
Спикера парламента Абхазии госпитализировали с сердечным приступом
Спикеру парламента Абхазии Валерию Кварчии стало плохо после совещания с участием депутатов по поводу ситуации в республике.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Политика
Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию
Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Армия и оружие
Генерал КСИР Ирана пообещал США более «жесткую месть»
За любой дальнейший враждебный шаг Иран обещает США "более жесткую месть", заявил начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Исламской республики генерал Абдолла Араги, слова которого приводит агентство Tasnim.
Происшествия
Иран обнародовал отчет о крушении украинского Boeing
Иранские власти представили предварительный отчет, в котором речь идет о крушении украинского Boeing.
Политика
Иран предоставит Украине все данные для расследования авиакатастрофы
Президент Ирана Хасан Рухани заверил главу Украины Владимира Зеленского, что Тегеран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о вреде фастфуда
Роспотребнадзор напомнил россиянам о вреде еды из заведений быстрого питания и рассказал, чем именно фастфуд опасен для здоровья.
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Авто
Марка Ravon планирует выпустить конкурента LADA
Узбекская компания "Узавтосаноат", которой принадлежит марка Ravon, собирается вывести на рынок недорогой автомобиль, который сможет составить достойную конкуренцию LADA на территории бывшего СССР.