Общество
РИА НовостиГлава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку
Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
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Виновата подчиненная блондинка? Из-за чего ушел глава новосибирского управления МВД
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Стали известны подробности отставки начальника новосибирского главка Юрия Стерликова
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