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Глава ГУР Украины Буданов заявил о первом применении Javelin в Донбассе

Вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в ходе боевых действий в Донбассе.
РИА Новости
"Буданов сказал, что системы Javelin также использовали в бою против русских", - написал Олтмен.
Газета.Ru
Генштаб Вооруженных сил Украины ранее заявил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе.
РИА Новости
Украина получила первые комплексы Javelin в 2018 году.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Military Times: на Украине впервые применили Javelin в Донбассе
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Military Times: Украина впервые применила американские комплексы Javelin в Донбассе
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