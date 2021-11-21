Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно".
Президент России Владимир Путин на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».