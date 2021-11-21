Экс-главком Севфлота Попов заявил, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО

Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно".