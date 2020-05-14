Коронавирус
Orenonline.ruГлава Гайского городского округа госпитализирован с коронавирусом
У главы Гайского городского округа Оренбургской области Олега Папунина выявили коронавирус. Семь человек контактировали с чиновником. Тестировать на COVID-19 будут и сотрудников администрации.
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У главы Гайского городского округа диагностирован коронавирус
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