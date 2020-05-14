Глава Гайского округа Олег Папунин госпитализирован в COVID-центр, где получает необходимое лечение. Тестирование на коронавирусную инфекцию показало положительный результат. Обследование на компьютерном томографе выявило двустороннюю вирусную пневмонию.

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