Коронавирус

Газета ОренбуржьеГазета ОренбуржьеГлава Гайского округа заразился коронавирусом

Глава Гайского округа Олег Папунин госпитализирован в COVID-центр, где получает необходимое лечение. Тестирование на коронавирусную инфекцию показало положительный результат. Обследование на компьютерном томографе выявило двустороннюю вирусную пневмонию.
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У главы Гая Олега Папунина выявили коронавирусную инфекцию

РИА Оренбуржье02:25

У главы Гайского горокруга выявлен коронавирус

Orenday.ru02:05

Олег Папунин получил положительный тест на коронавирус

В Гае.ру01:49

Главу Гайского округа госпитализировали с подозрением на коронавирус

Эхо Москвы в Оренбурге01:50

Глава Гайского округа мог заразить коронавирусом врачей больницы и чиновников мэрии

56orb.ru02:50

У главы Гайского городского округа диагностирован коронавирус

Оренбургское региональное телевидение01:45

Работники Гайского ГОКа боятся заболеть коронавирусом

Orengrad.ru03:37
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

ТАСС 03:44
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Общество

Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
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Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы

Вести.Ru 06:23
Футбол

Ленинградский бунт. Самые масштабные беспорядки болельщиков в СССР

63 года назад состоялись самые массовые беспорядки в истории советского футбола, известные как Ленинградский футбольный бунт.
Спорт-Экспресс 06:23
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ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

О риске заражения коронавирусом в перчатках предупредила врач

Микробы и коронавирус могут оставаться на ткани и другой поверхности изделия, поэтому не следует трогать лицо руками, находясь на улице даже в перчатках, заявила в беседе с «Пятым каналом» доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
Live24 01:42
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Общество

Минздрав назвал главное условие для возвращения к нормальной жизни

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что создание вакцины от COVID — 19 поможет вернуться к нормальной жизни.
Мой Брянск вчера в 10:26
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Политика

Власти Белоруссии готовят меры по поддержке граждан из-за COVID-19

Власти Белоруссии готовят пакет мер по социальной поддержке граждан страны в условиях негативного влияния на экономику пандемии нового коронавируса, сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас.
РИА Новости 05:47
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Армия и оружие

Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией

«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через границы оружия, вооружений и боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности», — добавил заместитель министра обороны Украины.
Рамблер 05:49
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Автоспорт

Команда «Формулы-1» McLaren объявила о подписании контракта с Риккардо

РБК 05:52
Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
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Политика

Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском вчера в 15:56
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Происшествия

Следствие по делу Бойко-Великого завершено

Согласно фабуле обвинения, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества, определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.
ТАСС 05:59
Политика

Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.
РИА Новости вчера в 08:22
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
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Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Общество

ЕГЭ перенесли на более поздний срок

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 вчера в 08:02
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Здоровье

Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13
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Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
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Здоровье

В Минздраве опровергли рост алкоголизации населения на самоизоляции

Роста алкоголизации населения в России в период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, не наблюдается.
Известия 06:19
Технологии

Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города

Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая сторонним компаниям или агентствам.
РБК 01:00
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Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Экономика

Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей

Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 17:46
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
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Происшествия

В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19

Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:12
Здоровье

В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:56
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Главное