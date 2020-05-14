Коронавирус
Газета ОренбуржьеГлава Гайского округа заразился коронавирусом
Глава Гайского округа Олег Папунин госпитализирован в COVID-центр, где получает необходимое лечение. Тестирование на коронавирусную инфекцию показало положительный результат. Обследование на компьютерном томографе выявило двустороннюю вирусную пневмонию.
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У главы Гайского городского округа диагностирован коронавирус
Оренбургское региональное телевидение01:45
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Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Общество
В России коронавирус за сутки подтвердился у 9 974 человек
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 9 974 человек в 84 регионах.
Клопс 03:35
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Общество
В Татарстане выявили 61 новый случай коронавируса
На территории Татарстана сегодня подтвержден 61 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ Казань 03:42
Финансы
Сбербанк назвал отрасли попросивших о реструктуризации займов компаний
Заявки на реструктуризацию кредитов в Сбербанке подали компании из сферы организации выставок, ретейла, ресторанного бизнеса, а также те, которые специализируются на оказании бытовых услуг населению, сообщил РБК заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
РБК 04:44
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Авто
Компания Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Первые решительные меры представители бренда предприняли на индонезийском рынке, где закрыли местное производство Datsun.
SpeedMe вчера в 07:21
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:31
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 16:23
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Киберспорт
Kyle: «С начала сезона DPC-2018 ни один мейджор не получил прибыль»
Вопреки общественному мнению, большинство турниров по Доте не приносит прибыли. С начала сезона DPC-2018 ни один мейджор не получил прибыль.
Cyber.sports.ru вчера в 15:25
Экономика
Доллар растет, поскольку Пауэлл отверг отрицательные ставки
REUTERS / Thomas White Доллар продолжил рост против основных валют в четверг после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл опроверг слухи о том, что политики будут вводить отрицательные процентные ставки.
Profinance.ru 03:25
Экономика
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Футбол
Игроки «Зенита» выбрали сборную мира – в ней нет Месси и Роналду
Игроки питерского «Зенита» составили свою версию сборной мира.
ProstoProSport 04:15
Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
Минпросвещения отменило сдачу ОГЭ и перенесло сроки сдачи ЕГЭ
"Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года", - прокомментировали в ведомстве.
KM.ru вчера в 07:51
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
Авто
В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan
Ташкент, 14 мая 2020, 11:15 — REGNUM Завод по производству китайских автомобилей Oshan планируют построить на территории Навоийской свободной экономической зоны в Узбекистане, сообщает агентство «УзА».
REGNUM 04:15