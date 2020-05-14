Коронавирус

Газета ОренбуржьеГазета ОренбуржьеГлава Гайского округа заразился коронавирусом

Глава Гайского округа Олег Папунин госпитализирован в COVID-центр, где получает необходимое лечение. Тестирование на коронавирусную инфекцию показало положительный результат. Обследование на компьютерном томографе выявило двустороннюю вирусную пневмонию.
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У главы Гая Олега Папунина выявили коронавирусную инфекцию

РИА Оренбуржье02:25

У главы Гайского городского округа диагностирован коронавирус

Оренбургское региональное телевидение01:45

Глава Гайского округа заразился коронавирусом

Газета Оренбуржье02:01

Главу Гайского округа госпитализировали с подозрением на коронавирус

Эхо Москвы в Оренбурге01:50

Олег Папунин получил положительный тест на коронавирус

В Гае.ру01:49

У главы Гайского горокруга выявлен коронавирус

Orenday.ru02:05

Работники Гайского ГОКа боятся заболеть коронавирусом

Orengrad.ru03:37
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Здоровье

В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции

Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
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Общество

В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек

За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
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Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Общество

В России коронавирус за сутки подтвердился у 9 974 человек

В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 9 974 человек в 84 регионах.
Клопс 03:35
Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Общество

В Татарстане выявили 61 новый случай коронавируса

На территории Татарстана сегодня подтвержден 61 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ Казань 03:42
Финансы

Сбербанк назвал отрасли попросивших о реструктуризации займов компаний

Заявки на реструктуризацию кредитов в Сбербанке подали компании из сферы организации выставок, ретейла, ресторанного бизнеса, а также те, которые специализируются на оказании бытовых услуг населению, сообщил РБК заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
РБК 04:44
Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Авто

Компания Nissan может закрыть доступный бренд Datsun

Первые решительные меры представители бренда предприняли на индонезийском рынке, где закрыли местное производство Datsun.
SpeedMe вчера в 07:21
2
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
2,1K
Общество

СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

RT на русском 04:31
2
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Происшествия

На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 16:23
331
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,9K
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5,1K
Киберспорт

Kyle: «С начала сезона DPC-2018 ни один мейджор не получил прибыль»

Вопреки общественному мнению, большинство турниров по Доте не приносит прибыли. С начала сезона DPC-2018 ни один мейджор не получил прибыль.
Cyber.sports.ru вчера в 15:25
Гаджеты

В Nvidia Ampere A100 насчитывается 54 миллиарда транзисторов

iXBT.com 04:41
Экономика

Доллар растет, поскольку Пауэлл отверг отрицательные ставки

REUTERS / Thomas White Доллар продолжил рост против основных валют в четверг после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл опроверг слухи о том, что политики будут вводить отрицательные процентные ставки.
Profinance.ru 03:25
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Экономика

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,2K
Футбол

Игроки «Зенита» выбрали сборную мира – в ней нет Месси и Роналду

Игроки питерского «Зенита» составили свою версию сборной мира.
ProstoProSport 04:15
Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
7
Политика

Трамп счел возможным введение санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
163
Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
3,5K
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,7K
Общество

Минпросвещения отменило сдачу ОГЭ и перенесло сроки сдачи ЕГЭ

"Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года", - прокомментировали в ведомстве.
KM.ru вчера в 07:51
1,1K
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
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Авто

В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan

Ташкент, 14 мая 2020, 11:15 — REGNUM Завод по производству китайских автомобилей Oshan планируют построить на территории Навоийской свободной экономической зоны в Узбекистане, сообщает агентство «УзА».
REGNUM 04:15
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