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Глава «Газпром нефти» Дюков: отказ от российской нефти скажется на уровне жизни в Европе

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков раскрыл последствия отказа Европейского союза (ЕС) от российской нефти.
Lenta.ru
Дюков считает, что теоретически ЕС может отказаться от российской нефти, введя эмбарго.
ИА Красная Весна
Отходя от санкционного и политического контекста, Дюков заметил, что доля нефти как источника энергии будет сокращаться в мире, но полностью нефть не исчезнет.
РИА Новости
Также возможны перебои в поставках топлива для автомобилей, отключения электроэнергии, остановки производств.
РИА Новости

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