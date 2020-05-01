Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть цены уже превысят уровень $30 за баррель, а к концу года мы надеемся, что цены приблизятся и к $40 за баррель.

Москва, 1 мая 2020, 15:43 — REGNUM Восстановление спроса на нефть летом текущего года приведёт к увеличению цены на неё выше отметки $30 за баррель. Об этом заявил 1 мая глава «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире Первого канала.

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Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 105