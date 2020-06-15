с чего всё началось

Баланс спроса и предложения еще не достигнут, еще по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые были сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантина, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным.

Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".

Экономика Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин. 6

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Общество «Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы В число объектов, для которых не потребуется такая экспертиза, попадет строительство всех объектов, связанных с обращением с отходами (мусоросжигательные заводы, предприятия по утилизации и обезвреживанию мусора, проекты рекультивации свалок) и все стройки на особо охраняемых природных территориях. 1

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Экономика Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в апреле–мае по отношению к марту сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 63%, говорится в исследовании банка «Точка» (есть у РБК), проведенного на основании данных по 300 тыс. компаний-клиентов (выборка не ограничивалась компаниями, работающими только в указанных выше областях).

Происшествия В Саратовской области погибли два человека в результате ДТП Авария произошла на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, двое госпитализированы с травмами.

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Общество Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. 357

Происшествия В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail. 16

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Футбол «Челси» рассматривает Теллеса, Тальяфико и Курзава как альтернативы Чилуэллу Если трансфер игрока сборной Англии сорвется, «синие» будут выбирать между Николасом Тальяфико («Аякс»), Алексом Теллесом («Порту») и Левеном Курзава («ПСЖ»), сообщает журналист Николо Скира.

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