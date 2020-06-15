Энергетика
ТАССГлава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц
Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".
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Баланс спроса и предложения еще не достигнут, еще по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые были сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантина, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным.
с чего всё началось
В интервью телеканалу «Россия 24», опубликованном 15 июня, он указал, что на рынке по-прежнему есть избыток запасов, сформировавшийся за последние несколько месяцев.Известиявчера в 23:34
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