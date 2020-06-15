Энергетика

ТАССТАССГлава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц

Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".
Читать в источнике
Комментировать2
Александр Дюков
Баланс спроса и предложения еще не достигнут, еще по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые были сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантина, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным.
— Александр ДюковТАСС вчера в 23:23

Подробнее о событии

Глава «Газпром нефти» счел логичным решение о продлении сделки ОПЕК+

Газета.Ru00:43

Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава «Газпром нефти»

РИА Новостивчера в 23:52

Глава «Газпром нефти» назвал логичным решение о продлении сделки ОПЕК+

RT на русскомвчера в 23:56

Глава «Газпром нефти» счел логичным продление максимального сокращения добычи

Взгляд.рувчера в 23:56

Глава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+

РЕН ТВвчера в 23:48

Глава «Газпром нефти» оценил целесообразность продления сделки ОПЕК+

Известиявчера в 23:34

Глава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц

ТАССвчера в 23:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM 13 июня в 10:56
303
Интернет

Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru вчера в 20:23
9
Космос

5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле

Астрономы NASA сообщили, что 5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле.
Версия.Инфо вчера в 05:43
2
Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
105
Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
2
Политика

Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
RT на русском вчера в 12:40
2,9K
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Происшествия

На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно

Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс вчера в 10:09
53
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
1,4K
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал вероятность раздувания истерии с ДТП Ефремова

REGNUM вчера в 23:36
10
Гаджеты

Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей

При цене в 12 тысяч рублей Huawei P30 Lite New Edition является практически уникальным смартфоном.
Dgl.ru вчера в 17:45
Экономика

Власти отменили «банковский роуминг» в России

«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 вчера в 06:43
1,2K
Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
41
Здоровье

Медики Сыктывкара помогут коллегам из Воркуты в борьбе с коронавирусом

Около 50 врачей из Сыктывкара приедут в Воркуту, чтобы помощь местным медикам в борьбе с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 13:45
22
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
651
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,8K
Общество

Новую выплату получат временные опекуны и волонтеры в Хакасии

Пенсионный фонд выплатит пособия временным опекунам инвалидов, пенсионеров и детей.
Юг Сибири вчера в 22:43
4
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
110
Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru вчера в 15:07
139
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
56
Общество

Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю

Шведский врач-диетолог Фредерик Паулун назвал простой способ, который всего за одну неделю позволит избавиться от пристрастия к сладкому.
Свободная Пресса 12 июня в 05:41
175
Авто

Каким будет Lada Xray Cross в версии Instinct

АвтоВАЗ, выводя на рынок далеко не бюджетный субкомпактник Lada Xray Cross в версии Instinct, скорее всего, рискует.
Letnews.ru вчера в 09:02
11
Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Российская газета вчера в 21:08
203
Политика

Путин прокомментировал протесты в США

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:38
559
Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
46
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
381
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
456
Армия и оружие

Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР

Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru вчера в 17:18
2
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
223
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
239
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное