Баланс спроса и предложения еще не достигнут, еще по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые были сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантина, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным.

Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".

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