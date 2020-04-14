Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.

с чего всё началось

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 3,5K

Транспорт Не проверяющих пропуска таксистов пообещали отключить от агрегаторов Водителей столичных такси, которые пренебрегают обязанностью проверять наличие у пассажиров пропуска для передвижения по Москве, будут отключать от агрегаторов. 8

Происшествия В Ленобласти разворачивают палаточный госпиталь для лечения мигрантов Разворачивание палаточного лагеря в Ленобласти T. me / lenobladminka Ранее сообщалось, что за двое суток у проживающих в хостеле мигрантов выявлены десятки случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 5

Общество Мишустин разрешил МЧС и Росгвардии штрафовать нарушителей режима ЧС Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого должностные лица МЧС и Росгвардии наделяются правом штрафовать нарушителей правил поведения при чрезвычайных ситуациях. 2K

Общество Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами. 3,7K

Общество В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 5

Происшествия Дом агента хоккеиста Малкина ограбили в Подмосковье Дом агента нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина ограбили в Подмосковье.

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 2,4K

Космос В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.

Здоровье Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты. 79

Здоровье Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свыше 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов инфекции. 1K

Здоровье Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail. 27

Здоровье Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус. 210

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 711

Экономика Эксперты оценили стоимость самых необходимых бизнесу мер в 1,9% ВВП Какая поддержка нужна бизнесу Президент Владимир Путин объявил, что "необходимы новые дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов".

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 54

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 4,1K

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,6K