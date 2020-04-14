Энергетика
REGNUMГлава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России
Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
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Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.Коммерсантъвчера в 17:46
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Происшествия
В Адыгее скончался первый пациент с коронавирусом
В Адыгее зафиксирован первый случай смерти из-за COVID-19: 46-летний мужчина скончался в республиканской клинической больнице.
Российская газета 07:39
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Общество
В Смоленской области число заражённых коронавирусом достигло 55
Общее число инфицированных в области составляет уже 55 человек.
Readovka67.ru 03:56
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 07:22
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Общество
Россияне в самоизоляции мечтают о лесах, парикмахерских и спортзалах
На втором месте по популярности - 10% опрошенных - оказались салоны красоты и парикмахерские. И лишь 9% россиян не хватает спортзалов.
Отдых в России 05:29
Политика
Путин призвал к новым шагам из-за экономической ситуации в России
Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть ресурсы и резервы для активной антикризисной политики в сложившейся из-за коронавируса ситуации.
Московский Комсомолец 07:08
Общество
Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета
Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
Политика
Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в худшую сторону
Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Каскад вчера в 10:29
Политика
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
Происшествия
Смолов через кассацию добивается компенсации за разбитый BMW
В октябре 2019 года Никулинский суд Москвы взыскал со страховщиков почти 8 миллионов рублей, из них 6,5 миллионов были присуждены Смолову в качестве компенсации за ремонт автомобиля, а еще 1,1 миллиона – за утрату товарного вида машины (это одна из опций при страховании эксклюзивных авто).
РИА Новости 05:55
Здоровье
В Саратовской области выздоровели 8 больных коронавирусом
В Саратовской области выздоровели 8 человек, болевших коронавирусом.
Регион 64 05:23
Политика
Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ
Москва, 14 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Законопроект, освобождающий от уплаты пошлины при приеме в гражданство РФ ряд категорий, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Андреем Козенко («Единая Россия»), Натальей Поклонской («Единая Россия»), а также членами Совфеда.
REGNUM 05:07
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Общество
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
Документ от 3 апреля вводил ограничения в оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и перчатками, марлей, фильтрующими респираторами, в том числе устанавливал предельные наценки для каждого этапа реализации товаров.
Российская газета 06:19
Политика
Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
Технологии
Group-IB обнаружила объявления о продаже аккаунтов пользователей Zoom
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила объявления о продаже учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom, среди них есть российские аккаунты, сообщил РИА Новости руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков.
РИА Новости 05:33
Здоровье
Цуканов заявил о нехватке реаниматологов в Свердловской области
«Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 — анестезиологов-реаниматологов) областях», — приводит слова Цуканова пресс-служба полпредства.
Политсовет 01:30
Технологии
Новые рендеры PlayStation 5 с DualSense и в стиле Xbox Series X
Дизайнер Пол Робинсон (Paul Robinson) пофантазировал на тему того, как в итоге может выглядеть PlayStation 5, взяв за основу дизайн и цвета анонсированного геймпада DualSense.
iXBT.com 12 апреля в 23:48
Общество
В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина
В Москве с момента ужесточения ответственности за несоблюдение правил карантина наказали уже 55 нарушителей, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 07:08
Экономика
Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов
Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.
РБК 06:20
Происшествия
Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома
Газета.Ru 04:49
Экономика
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий
Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще восемь случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердилось еще восемь положительных результатов теста на коронавирус.
Политсовет 03:38
Общество
Объявлен набор претендентов на должность главы Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакансии на должность председателя Московского городского суда, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости 07:34
Происшествия
Калининградских полицейских заподозрили в подбросе наркотиков
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ на транспорте, подозреваемых в подбросе амфетамина с целью улучшения показателей по службе, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".
РАПСИ 03:25
Наука
У вируса COVID-19 обнаружили слабое место
Общественное телевидение России 04:16