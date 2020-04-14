Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.

с чего всё началось

Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».

Общество Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо. 20

Экономика МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.

Общество Россияне в самоизоляции мечтают о лесах, парикмахерских и спортзалах На втором месте по популярности - 10% опрошенных - оказались салоны красоты и парикмахерские. И лишь 9% россиян не хватает спортзалов.

Политика Путин призвал к новым шагам из-за экономической ситуации в России Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть ресурсы и резервы для активной антикризисной политики в сложившейся из-за коронавируса ситуации.

Общество Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса. 133

Общество В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу. 869

Политика Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.

Происшествия Смолов через кассацию добивается компенсации за разбитый BMW В октябре 2019 года Никулинский суд Москвы взыскал со страховщиков почти 8 миллионов рублей, из них 6,5 миллионов были присуждены Смолову в качестве компенсации за ремонт автомобиля, а еще 1,1 миллиона – за утрату товарного вида машины (это одна из опций при страховании эксклюзивных авто).

Политика Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ Москва, 14 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Законопроект, освобождающий от уплаты пошлины при приеме в гражданство РФ ряд категорий, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Андреем Козенко («Единая Россия»), Натальей Поклонской («Единая Россия»), а также членами Совфеда.

Общество Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками Документ от 3 апреля вводил ограничения в оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и перчатками, марлей, фильтрующими респираторами, в том числе устанавливал предельные наценки для каждого этапа реализации товаров. 3,6K

Политика Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров. 7

Технологии Group-IB обнаружила объявления о продаже аккаунтов пользователей Zoom Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила объявления о продаже учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom, среди них есть российские аккаунты, сообщил РИА Новости руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков. 3

Здоровье Цуканов заявил о нехватке реаниматологов в Свердловской области «Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 — анестезиологов-реаниматологов) областях», — приводит слова Цуканова пресс-служба полпредства. 4

Общество В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина В Москве с момента ужесточения ответственности за несоблюдение правил карантина наказали уже 55 нарушителей, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом. 228

Экономика Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.

Общество Объявлен набор претендентов на должность главы Мосгорсуда Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакансии на должность председателя Московского городского суда, сообщается на сайте ВККС. 2