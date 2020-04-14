Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.

с чего всё началось

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".

Происшествия В центре Саратова зарезали молодого мужчину Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра. 3

Общество ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса Ранее 13 апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ношение медицинской маски при игнорировании других способов профилактики коронавируса бессмысленно. 43

Общество Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу. 40

Здоровье Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. 938

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о рождении долгожданной дочери Маши в прямом эфире с Тиной Канделаки. 4

Происшествия Прорвался ли «вирус» в Национальный центр медицины Якутии По результатам обследования больной был госпитализирован в ЯРКБ с подозрением на осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Политика Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни. 89

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K

Политика Препарат от коронавируса разработали в России В России разработали препарат от коронавируса. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 1,2K

Общество В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки. 82

Транспорт В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.

Здоровье В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики. 142

Общество Названы опасные для заражения коронавирусом места Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев. 334

Экономика Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее. 8

Здоровье Пять сотрудников красноярского центра ФМБА заразились коронавирусом Interfax-Russia.ru - - COVID-19 подтвержден у нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе учреждения во вторник. 1

Политика Особое мнение: Андрей Колесников Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.

Футбол Д. Комбаров: люди посидели 2-3 недели дома, потом вылезли, и поднялась статистика смертей Люди посидели две-три недели, с ними ничего не случилось – и они вылезли на улицу. И тут же поднялась статистика заболеваний и смертей.

Энергетика Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию. 71

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 332

Армия и оружие Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа. 1

Общество «Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников. 115

Технологии Производительность Folding@Home превысила производительность всех систем Top500 Организаторы сети изо всех сил стараются загрузить стремительно растущий ресурс, поскольку рост его производительности превзошел все ожидания.