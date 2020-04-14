Коронавирус
КоммерсантъГлава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
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с чего всё началось
Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.Коммерсантъвчера в 17:46
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Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
Авто
Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за 5 лет
Заметим, что в качестве новых моделей выступят перелицованные Geely и родственные этой марке авто.
SpeedMe вчера в 09:41
Происшествия
В центре Саратова зарезали молодого мужчину
Сегодня, 14 апреля, около часа ночи у одного из домов по улице Шевченко в Саратове было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и бедра.
FreeNews-Volga 01:05
Общество
ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса
Ранее 13 апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ношение медицинской маски при игнорировании других способов профилактики коронавируса бессмысленно.
РБК вчера в 17:35
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
Ведомости вчера в 14:51
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка
Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о рождении долгожданной дочери Маши в прямом эфире с Тиной Канделаки.
OAnews 02:02
Происшествия
Прорвался ли «вирус» в Национальный центр медицины Якутии
По результатам обследования больной был госпитализирован в ЯРКБ с подозрением на осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией.
SakhaNews 01:08
Политика
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия вчера в 21:45
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
Политика
Препарат от коронавируса разработали в России
В России разработали препарат от коронавируса. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Вечерняя Москва вчера в 11:47
Общество
В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара
Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.
Комсомольская правда вчера в 19:25
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.
Вести.Ru вчера в 16:43
Транспорт
В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок
Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.
АСТВ 01:09
Здоровье
В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом
Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 01:11
Общество
Названы опасные для заражения коронавирусом места
Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
Общество
В Свердловской области запретили ходить в храмы и ездить на кладбища
Свердловские власти временно запретили массовые религиозные обряды, а также доступ людей на кладбища из-за пандемии коронавируса.
ИА Красная Весна вчера в 12:15
Экономика
Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период
Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
Бел.Ру 01:54
Здоровье
Пять сотрудников красноярского центра ФМБА заразились коронавирусом
Interfax-Russia.ru - - COVID-19 подтвержден у нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе учреждения во вторник.
Интерфакс - Россия 00:59
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы вчера в 12:53
Единоборства
Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами
Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов рассказал, что не хотел бы проводить поединки с россиянами.
Lenta.ru вчера в 15:32
Футбол
Д. Комбаров: люди посидели 2-3 недели дома, потом вылезли, и поднялась статистика смертей
Люди посидели две-три недели, с ними ничего не случилось – и они вылезли на улицу. И тут же поднялась статистика заболеваний и смертей.
Чемпионат вчера в 17:52
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости вчера в 16:06
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Общество
«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
Технологии
Производительность Folding@Home превысила производительность всех систем Top500
Организаторы сети изо всех сил стараются загрузить стремительно растущий ресурс, поскольку рост его производительности превзошел все ожидания.
iXBT.com вчера в 23:45
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось до 49
В целом, на 9:00 14 апреля в Саратовской области лабораторно подтверждены 49 случаев коронавируса.
Саратов 24 01:53