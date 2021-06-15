Ученые из Австралии создали самый термостойкий материал в мире — сплав скандия, алюминия, вольфрама и кислорода, который демонстрирует нулевое тепловое расширение в диапазоне температур от 4 до 1400 Кельвинов.
Как отмечает Bloomberg, с одной стороны, включение в индекс таких акций, как GameStop, может выглядеть немного сомнительно — хотя трейдеры с Reddit и любят эти бумаги, профессиональным портфельным управляющим они не подходят из-за сверхвысокой волатильности, не связанной с фундаментальными показателями эмитентов.
Индийский штамм начал вытеснять другие линии SARS-CoV-2, циркулирующие в Санкт-Петербурге, и в июне составляет большую часть из изученных образцов, заявил заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Андрей Комиссаров 15 июня на онлайн-семинаре Института междисциплинарных медицинских исследований.