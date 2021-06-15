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Глава «Газпром нефти» рассказал об условиях для краха мировой экономики

Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков предупредил о серьезных последствиях для мирового рынка, если инвестиции в добычу нефти резко сократятся.В источнике

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Глава «Газпром нефти» рассказал об условиях для краха мировой экономики

РБК13:04

В «Газпром нефти» назвали возможную причину краха мировой экономики

Lenta.ru10:16

«Газпром нефть» не планирует снижать инвестиции в добычу и переработку

ПРАЙМ09:35

Дюков оценил риски остановки финансирования нефтяной отрасли

ФАН09:47

«Газпром нефть» пока не намерена пересматривать долгосрочные инвестиции

Финмаркет09:28

Дюков заявил о крахе мировой экономики при резкой остановке инвестиций в добычу нефти

Ведомости08:54

Интервью на «России 24». «Газпром нефть» пока не намерена пересматривать долгосрочные инвестиции

Smotrim.ru10:04
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Planet Today08:07

Goldman Sachs спрогнозировал включение GameStop в топовый индекс FTSE

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РБК08:12

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ИА Красная Весна13:37