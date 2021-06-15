Goldman Sachs спрогнозировал включение GameStop в топовый индекс FTSE

Как отмечает Bloomberg, с одной стороны, включение в индекс таких акций, как GameStop, может выглядеть немного сомнительно — хотя трейдеры с Reddit и любят эти бумаги, профессиональным портфельным управляющим они не подходят из-за сверхвысокой волатильности, не связанной с фундаментальными показателями эмитентов.