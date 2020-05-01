Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиГлава «Газпром нефти» считает, что цена на нефть летом превысит $30

Глава «Газпром нефти» подчёркивает, что не стоит ждать резкого и серьёзного скачка цен на нефть уже в мае. Он выразил надежду, что летом этого года цены на нефть преодолеют планку 30 долларов за баррель, а к концу года приблизятся к 40 долларам за баррель.
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Глава «Газпром нефти» предсказал подъем цен на нефть выше $30 к лету

РБК09:29

Глава «Газпром нефти» считает, что цена на нефть может летом превысить $30

ТАСС08:41

Глава «Газпром нефти» надеется, что цена барреля нефти летом превысит $30

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«Газпром нефть»: летом нефть поднимется в цене выше $30

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Дюков: цена на нефть может вырасти до $30 с восстановлением спроса летом

Газета.Ru09:18

Глава «Газпром нефти» прогнозирует рост цен на нефть до $30 летом 2020 года

News.ru09:35
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