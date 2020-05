Несколько сотен жителей американского штата Мичиган захватили местный капитолий в знак протеста против введенного властями карантина, передает The Guardian.

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.