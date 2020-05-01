Энергетика
Ореанда-НовостиГлава «Газпром нефти» считает, что цена на нефть летом превысит $30
Глава «Газпром нефти» подчёркивает, что не стоит ждать резкого и серьёзного скачка цен на нефть уже в мае. Он выразил надежду, что летом этого года цены на нефть преодолеют планку 30 долларов за баррель, а к концу года приблизятся к 40 долларам за баррель.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
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Политика
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В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
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В Саратовской области завели дело из-за вспышки COVID-19 в интернате
В Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности после заражения коронавирусной инфекцией 30 сотрудников и пациентов Черкасского психоневрологического интерната.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил
Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
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Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Гаджеты
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Судя по всему, купертиновская компания Apple не собирается откладывать выпуск своих новых смартфонов iPhone даже несмотря на пандемию коронавируса.
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Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
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Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
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Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
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В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
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Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
По словам Проценко, анализ всех известных эпидемий гриппа, которые были в мире с начала прошлого века, показал, что они не протекали по сценарию — рост числа инфицированных, выход на плато и падение уровня заболеваемости.
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Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
Интерфакс вчера в 20:32
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Председатель правительства Михаил Мишустин выделил дополнительные 500 млн руб. на поддержку россиян, которые находятся за границей и не могут вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 03:09
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«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники
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МедиаПоток вчера в 09:43
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На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
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Попова рассказала о будущем поэтапном отказе от карантина в России
В ходе совещания с главами регионов 28 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план поэтапной отмены карантинных мер, связанных с коронавирусом, с 12 мая.
Известия 12:33
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Игрок «Луча» Калугин выступил против обнуления сроков Путина
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин высказался относительно политической ситуации в России, а также поделился мнением о президенте страны Владимире Путине.
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Военные США создали тест по раннему обнаружению коронавируса
Военные США надеются, что тест позволит выявлять наличие коронавируса уже через 24 часа после заражения. то есть за несколько дней до того, как заражённый сможет передавать вирус дальше, и до того, как у него могут проявиться симптомы заболевания.
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ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС из-за пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения продлевает действие глобального режима ЧС в связи с пандемией коронавируса, передает "Интерфакс" слова генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
Газета.Ru 11:53
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Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
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Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ 11:09
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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
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Учебный год в российских школах закончат досрочно в середине мая
Предполагается, в Московской области школьники уйдут на каникулы уже 15 мая. Столичные ученики будут заниматься на неделю дольше, до 22 мая.
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