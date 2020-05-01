Глава «Газпром нефти» подчёркивает, что не стоит ждать резкого и серьёзного скачка цен на нефть уже в мае. Он выразил надежду, что летом этого года цены на нефть преодолеют планку 30 долларов за баррель, а к концу года приблизятся к 40 долларам за баррель.

Глава «Газпром нефти» считает, что цена на нефть летом превысит $30

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