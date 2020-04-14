Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаГлава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России

При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России. Такое мнение высказал гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью изданию "Коммерсант".
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с чего всё началось

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков о сокращении добычи и коронавирусе

Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.
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Российские нефтяники заговорили об унижении после сделки ОПЕК+

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Глава «Газпром нефти» не считает сделку ОПЕК+ «повторением Брестского мира»

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Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

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Нефтяники назвали самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

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Глава «Газпром нефти» назвал бессмысленной борьбу за долю на рынке нефти

Интерфаксвчера в 01:26
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Общество

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Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
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В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

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Коммерсантъ вчера в 18:03
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Здоровье

Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края

Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
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Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
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Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
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Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа

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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

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Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

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Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды

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Миномет взорвался на учениях в Донецкой области

Газета.Ru вчера в 12:29
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
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Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
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Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь толстого Тора

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Общество

Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров

Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ вчера в 08:46
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Космос

SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.
Коммерсантъ вчера в 21:09
Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
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Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

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Общество

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Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
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Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото

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Транспорт

В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска

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Главврач больницы в Армянске рассказала о работе медиков в изоляции

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Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
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Общество

Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк

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Армия и оружие

Минобороны сообщило о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах РФ

Минобороны РФ сообщило о ситуации с коронавирусом в российской армии в своем релизе, представленном во вторник.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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