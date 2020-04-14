Энергетика
Российская газетаГлава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России
При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России. Такое мнение высказал гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью изданию "Коммерсант".
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Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.Коммерсантъ13 апреля в 17:46
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Глава «Газпром нефти» отказался сравнивать сделку ОПЕК+ с Брестским миром
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