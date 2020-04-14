Энергетика
Российская газетаГлава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России
При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России. Такое мнение высказал гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью изданию "Коммерсант".
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с чего всё началось
Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.Коммерсантъвчера в 17:46
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Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья
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Мобильное приложение «Карта жителя Нижегородской области» нельзя скачать в Google Play из-за низких оценок пользователей.
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Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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26 лет назад, оказывается, я еще мог и так, — написал Карпин в Instagram. Он также опубликовал видео гола.
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В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, они прибыли туда в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 12:01
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Путин заявил об ухудшении в России ситуации с коронавирусом
Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:32
Энергетика
Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель
Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области
Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
REGNUM 10:57
Экономика
Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек
Идея с продуктовыми карточками впервые была предана гласности в 2015 году.
РБК 11:56
Религия
Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома
По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Общество
Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя
Подписавшиеся под декларацией рестораторы обязаны информировать отрасль о расторжениях договоров из-за отказа арендодателя пересмотреть условия аренды.
Ведомости 05:38
Политика
The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным
Американская газета The New York Times (NYT) опубликовала статью научного журналиста Уильяма Брода (William J. Broad), который связал вспышку коронавируса в США с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 11:01
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Экономика
Определена глубина падения экономики Европы из-за коронавируса
Аналитики определили глубину падения экономики Европы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне
Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru 10:59
Космос
В Роскосмосе решили посчитать экономику космодрома «Морской старт»
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Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве
Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.
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Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
Газета.Ru 10:24
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Муцениеце готовится делить имущество с Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже готовятся делить имущество, сообщают инсайдеры.
Pravda.Ru 10:44
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С 19 апреля Польша ослабит введенные из-за коронавируса ограничения
Польша начнет постепенно ослаблять введенные в стране меры в связи с коронавирусом с 19 апреля.
Мой Брянск 12:18
Кино
BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида
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REGNUM вчера в 17:12
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Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
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ВОЗ отрицает пик пандемии коронавируса в мире
Представители Всемирной организации здравоохранения не выявили замедления роста количества заболевших коронавирусной инфекцией.
iReactor 07:01
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Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76
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