Энергетика
Секрет фирмыГлава «Газпром нефти» спрогнозировал подорожание нефти к лету
По состоянию на 2 мая 2020 года баррель нефти марки Brent стоит $26,63. В свою очередь, стоимость российской марки Urals составляет $26,31 за баррель, а американская нефть WTI оценивается в $0,26 за баррель.
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Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Здоровье
В Саратовской области закрыли на карантин дома малютки
В Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли на карантин дома ребенка (малютки) в Саратове, Марксе и Вольске, подведомственные региональному минздраву.
FreeNews-Volga 05:52
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Происшествия
На Кубани выявили 79 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данные приводит региональный оперативный штаб.
Деловая газета. Юг 04:50
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Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
РИА Новости 10:22
Политика
Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня
Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram ее автор Павел Зарубин.
Российская газета 09:32
Здоровье
Собянин объяснил создание временных госпиталей в Москве
Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:47
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:04
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 30 апреля в 05:33
Общество
Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице
Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:58
Шоу-бизнес
На Бари Алибасова написали заявление в СК
Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев подал заявление в Следственный комитет на продюсера Бари Алибасова.
РИА Новости 09:05
Экономика
Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
Компания вчера в 13:25
Авто
УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 29 апреля в 05:07
Общество
Попова допустила введение иммунных паспортов в России
Идея выдачи людям, у которых обнаружили антитела к коронавирусу иммунных паспортов неплохая и может быть реализована, но не сейчас, так как стойкость иммунитета еще не изучена.
Известия 10:08
Футбол
«Торпедо-БелАЗ» обыграло «Минск» и стало лидером чемпионата Белоруссии
Матч Минск Торпедо-БелАЗ завершился со счетом 2:5.
Советский спорт 09:11
Авто
Bollinger рассказала о платформе для электрических грузовиков
Компания Bollinger презентовала полностью электрическую платформу грузовика категории 3, которая может использовать широкий спектр различных кузовов как закрытого, так и открытого типа.
Автоновости дня 30 апреля в 14:43
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Политика
Минтруд и ФНПР поддержали создание трудовых комиссий
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Министерство труда и социальной защиты поддержали предложение "Единой России" о создании трудовых комиссий.
РИА Новости вчера в 07:29
Кино
На Netflix стартовал сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии
В новом мини-сериале рассказывается история о группе молодых и амбициозных режиссеров и актеров, которые хотят покорить послевоенный Голливуд.
ИА Красная Весна 06:22
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Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
В Подмосковье официально ввели масочный режим
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел на территории региона масочный режим, подписав соответствующее постановление.
Rambler News Service вчера в 11:25
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
Metaratings 30 апреля в 14:06
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48