Энергетика

Секрет фирмыСекрет фирмыГлава «Газпром нефти» спрогнозировал подорожание нефти к лету

По состоянию на 2 мая 2020 года баррель нефти марки Brent стоит $26,63. В свою очередь, стоимость российской марки Urals составляет $26,31 за баррель, а американская нефть WTI оценивается в $0,26 за баррель.
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Глава «Газпром нефти» предсказал подъем цен на нефть выше $30 к лету

РБКвчера в 09:29

Дюков: цена на нефть может вырасти до $30 с восстановлением спроса летом

Газета.Ruвчера в 09:18

Глава «Газпром нефти» считает, что цена на нефть может летом превысить $30

ТАССвчера в 08:41

В «Газпром нефти» спрогнозировали летние цены на нефть

Известиявчера в 09:06

«Газпром нефть»: летом нефть поднимется в цене выше $30

REGNUMвчера в 08:43

Глава «Газпром нефти» надеется, что цена барреля нефти летом превысит $30

РИА Новостивчера в 09:17

Глава «Газпром нефти» прогнозирует рост цен на нефть до $30 летом 2020 года

News.ruвчера в 09:35
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:39, Ашберн

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Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

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В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
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У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел на территории региона масочный режим, подписав соответствующее постановление.
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WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

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