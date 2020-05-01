Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть цены уже превысят уровень $30 за баррель, а к концу года мы надеемся, что цены приблизятся и к $40 за баррель.

В эфире Первого канала руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков высказал предположение, что летом цены на нефть могут превысить отметку в 30 долларов за баррель в связи с восстановлением спроса, однако не стоит ждать резкого увеличения стоимости.

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