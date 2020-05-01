Энергетика

Журналистская правдаЖурналистская правдаГлава «Газпром нефти» спрогнозировал стоимость нефти летом

В эфире Первого канала руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков высказал предположение, что летом цены на нефть могут превысить отметку в 30 долларов за баррель в связи с восстановлением спроса, однако не стоит ждать резкого увеличения стоимости.
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Глава «Газпром нефти» предсказал подъем цен на нефть выше $30 к лету

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Дюков: цена на нефть может вырасти до $30 с восстановлением спроса летом

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