Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаГлава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке

По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.
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с чего всё началось
В 2020 году генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» совместно с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров, — говорится
 в сообщении СУ СК РФ по Нижегородской области.
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