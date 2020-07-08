с чего всё началось

По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке

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