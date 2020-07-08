Происшествия
Российская газетаГлава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Читать в источнике
Оценить121
с чего всё началось
В 2020 году генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» совместно с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Нижегородской области.News.ru09:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Гендиректор «Газпром трансгаз НН» Вячеслав Югай арестован по делу о взятничестве
НИА Нижний Новгород11:45
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Здоровье
263 человека заразились коронавирусом в Свердловской области за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:35
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Гаджеты
В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung
Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com 08:05
Здоровье
С начала эпидемии от коронавируса скончалось четверо бийчан
Добавим, что месяц назад, в начале июня, в статистике по Бийску среди погибших была только одна бийчанка.
Бийский рабочий 04:30
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Общество
В Петербурге мини-рюмочные запретили с 1 января 2021 года
В Петербурге с 1 января 2021 года закроются все мини-рюмочные. Соответствующее решение принято Законодательным собранием города.
Что происходит 10:53
Происшествия
В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу
РИА Новости 11:44
Происшествия
В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную
В Геленджике на части центральной набережной из-за сильного дождя образовалось скопление воды.
Российская газета 08:52
Авто
АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross
Напомним, в апреле дебютировала эксклюзивная версия Xray Cross с шильдиком Instinct. В 2019 году АвтоВАЗ выпустил линейку автомобилей #Club.
Российская газета 03:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Футбол
Асенсио впервые за 420 дней вышел в стартовом составе «Реала»
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио вышел в стартовом составе на матч 34-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:0, первый тайм).Это первое появление Марко в стартовом составе "сливочных" за 420 дней.
Soccer.ru 05 июля в 08:26
Общество
Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август
Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
Происшествия
Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя.
Российская газета 12:53
Авто
Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле
Автоэксперты советуют в жару включать печку, чтобы не повредить систему охлаждения в машине.
МедиаПоток 10:54
Происшествия
В Хакасии найдены тела пропавших туристов
Усть-Абаканский район, 8 июля 2020, 11:44 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии сотрудники МЧС нашли тела двух пропавших мужчин.
REGNUM 04:44
Общество
Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля
Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:44
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
Общество
Около 300 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Москве
Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в московских отделах ЗАГС в День семьи, любви и верности.
Live24 02:34
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Культура
Тэнди Ньютон объяснила отсутствие белого отца в ее Instagram
Kinonews.ru 05:32
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 12:32