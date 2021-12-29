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Глава «Газпрома» Миллер доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток — 2»

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания
 по вопросам осенне-зимнего отопительного сезона, состоявшегося в среду, 29 декабря, сообщил, что «Газпром» завершает процедуру заполнения газом второй нитки магистрали «Северный поток-2».
Южный Федеральный
«Сегодня в 12:58 мск «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток-2». И теперь и первая, и вторая нитка газопровода «Северный поток-2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – сказал Миллер.
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"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости
В настоящее время "Северный поток 2" проходит процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии.
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