«Сегодня в 12:58 мск «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток-2». И теперь и первая, и вторая нитка газопровода «Северный поток-2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – сказал Миллер.