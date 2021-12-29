«Сегодня в 12:58 мск «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток-2». И теперь и первая, и вторая нитка газопровода «Северный поток-2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – сказал Миллер.
Российская экономика близка к состоянию перегрева из-за ситуации на рынке труда, и, скорее всего, находится выше своих потенциальных возможностей, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью на канале в YouTube.
С 1 января 2022 года в силу вступят новые нормы, предусматривающие открытие в России «офисов, уполномоченных взаимодействовать с гражданами и органами власти», но пока ни один зарубежный интернет-сервис не начал подготовку к этим изменениям.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя руководителя Минтруда России Андрея Котякова предложение о вводе для россиян налогового вычета при покупке автомобиля, выплата может составить до 130 тысяч рублей.
В российских школах следует продлить зимние каникулы до 16 января в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусом, предложила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова в письме министру просвещения Сергею Кравцову.