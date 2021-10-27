Lenta.ruГлава «Газпрома» Миллер и вице-премьер Молдавии Спыну провели переговоры о поставке газаГлава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры по условиям нового контракта о поставке российского газа в республику.Lenta.ruСтороны обсудили текущие вопросы взаимодействия российского энергогиганта и Кишинёва, а также новый контракт на поставку российского газа.Известия"Газпром" заявил, что компания готова продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения задолженности в 700 миллионов долларов.РЕН ТВКишинев начал искать альтернативные источники поставок газа.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтРЕН ТВГазета.RuЭкономика сегодняRuBaltic.RuOilCapital.ruPlanet TodayFBM.ruИзвестияПолитическая ЭкспертизаИА Красная ВеснаНародные новостиНовостной фронтRT на русскомПолитРоссияФАНЦарьградПодробнее о событииДепутат Богдан Цырдя: власти Молдавии имитируют переговоры с «Газпромом», чтобы подыграть СШАПРАЙМвчера в 08:36Глава «Газпрома» Миллер и вице-премьер Молдавии провели переговоры по поставкам газаРИА Новостивчера в 16:15«Газпром» и Молдавия провели переговоры по условиям нового контрактаТАССвчера в 15:32«Газпром» сообщил о встрече с делегацией Молдавии без конкретных результатовИнтерфаксвчера в 15:13Встреча «Газпрома» с Молдавией снова прошла безрезультатноBanki Loans05:11Что ждет «Молдовагаз» и… молдавских депутатовSputnik Молдовавчера в 01:30Молдавия и Россия проведут очередной раунд переговоров по газовому вопросуSNG.Today26 октября в 10:41Показать ещёОценить63Поделиться