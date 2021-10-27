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Глава «Газпрома» Миллер и вице-премьер Молдавии Спыну провели переговоры о поставке газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры по условиям нового контракта о поставке российского газа в республику.
Lenta.ru
Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия российского энергогиганта и Кишинёва, а также новый контракт на поставку российского газа.
Известия
"Газпром" заявил, что компания готова продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения задолженности в 700 миллионов долларов.
РЕН ТВ
Кишинев начал искать альтернативные источники поставок газа.
Коммерсантъ

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