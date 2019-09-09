Политика
REGNUMМиллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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с чего всё началось
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос: будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?» — цитирует Миллера пресс-служба Кремля.RT на русском07:56
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Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Интернет
Google Maps уличили в поддержке противников абортов
Критическая ошибка Алгоритмы Google Maps снова дали сбой - пользователи жалуются, что поиск ближайших к ним абортариев заканчивается рекомендацией центров, которые негативно относятся к прерыванию беременности, сообщает портал Vice.
Газета.Ru 10:31
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
RT на русском 08:26
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Общество
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Во втором туре президентских выборов в Абхазии действующий лидер республики Рауль Хаджимба набирает 49,4% голосов.
Известия вчера в 16:15
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Политика
Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге
В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.
Форпост Северо-Запад 07:38
Общество
Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака
Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК 03:13
Политика
Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II
Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.
Газета.Ru 10:51
Политика
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС
На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
RT на русском 08:52
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Происшествия
Роспотребнадзор назвал ложными данные о пневмонии в роддоме Москвы
Роспотребнадзор по итогам проверки в роддоме №4 Москвы заявил, что сообщения о вспышке пневмонии в этом медицинском учреждении не подтвердились.
RT на русском 09:58
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.
Газета.Ru 10:18
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Сергей Миронов оценил скромность «Единой России»
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов высоко оценил электронное голосование, которое применялось на выборах в Мосгордуму.
REGNUM 08:08
Происшествия
В Чувашии двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Чувашии в Яльчикском районе внедорожник столкнулся со школьным автобусом, в результате пострадали водитель и двое детей.
РБК 11:07
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Политика
Сегодня в Оренбурге подведут итоги выборов губернатора
1743.ru вчера в 21:09
Политика
Глава МИД РФ встретился с Вышинским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
News.ru 10:24
Происшествия
5 пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Тулой госпитализированы
По уточненным данным, пострадали 9 человек. В министерстве здравоохранения рассказали, что госпитализированы 5 пострадавших.
Тульские новости 07:30
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Игры
P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления
Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.
Srnsk 08:12
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Оппозиционеры займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме седьмого созыва, таковы результаты обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий.
Lenta.ru 03:50