с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.

Интернет Google Maps уличили в поддержке противников абортов Критическая ошибка Алгоритмы Google Maps снова дали сбой - пользователи жалуются, что поиск ближайших к ним абортариев заканчивается рекомендацией центров, которые негативно относятся к прерыванию беременности, сообщает портал Vice.

Политика США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Общество Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.

Политика Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии Во втором туре президентских выборов в Абхазии действующий лидер республики Рауль Хаджимба набирает 49,4% голосов.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Общество Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Памфилова призвала Миненко не спешить с итогами выборов в Петербурге В понедельник, 9 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости подведения итогов по губернаторским и муниципальным выборам в Петербурге до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.

Общество Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.

Политика Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.

Политика СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.

Происшествия Роспотребнадзор назвал ложными данные о пневмонии в роддоме Москвы Роспотребнадзор по итогам проверки в роддоме №4 Москвы заявил, что сообщения о вспышке пневмонии в этом медицинском учреждении не подтвердились.

Политика Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Сергей Миронов оценил скромность «Единой России» Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов высоко оценил электронное голосование, которое применялось на выборах в Мосгордуму.

Происшествия В Чувашии двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом В Чувашии в Яльчикском районе внедорожник столкнулся со школьным автобусом, в результате пострадали водитель и двое детей.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.

Политика Глава МИД РФ встретился с Вышинским Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Происшествия 5 пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Тулой госпитализированы По уточненным данным, пострадали 9 человек. В министерстве здравоохранения рассказали, что госпитализированы 5 пострадавших.

Экономика Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

Происшествия Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.

Игры P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.