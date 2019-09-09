Политика
РБКГлава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой
Первоочередным вопросом переговоров России и Украины является поставка газа по прямому контракту, от этого зависит и скидка для Киева. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос: будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?» — цитирует Миллера пресс-служба Кремля.RT на русском07:56
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Кино
В Британии снимут сериал про экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
Британский телеканал ITV намерен снять сериал про бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
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Происшествия
Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Экономика
ПФР одобрил концепцию гарантированного пенсионного продукта Минфина
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что организация поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений «О гарантированном пенсионном продукте», которую разработал Минфин.
Коммерсантъ 10:22
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Происшествия
В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона
Два человека с ожогами госпитализированы в оренбургском Новотроицке в результате взрыва паров самогона в жилом доме и обрушения стены и потолка, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
РИА Новости 10:36
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Происшествия
В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова
Теракт в Москве произошел 20 лет назад, в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года.
Российская газета 09:31
Происшествия
На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части
В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
RT на русском 10:11
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Здоровье
Более 100 тысяч петербуржцев уже сделали себе прививки от гриппа
Ранее сообщалось, что прививочная компания против гриппа стартовала в Петербурге в начале сентября.
78.ru 09:18
Экономика
В Эстонии объяснили замедление роста экономики
В 2020 году экономика Эстонии вырастет не на 2,7%, как предполагалось ранее, а на 2,2%. Такой обновлённых прогноз выпустило министерство финансов страны, сообщает эстонский национальный вещатель ERR.
REGNUM 06:46
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:21
Политика
Украинцу Сущенко запрещен въезд в Россию в течение 20 лет
Россия запретила въезд в страну в течение 20 лет осужденному за шпионаж Роману Сущенко, который 7 сентября вернулся на Украину в рамках состоявшегося обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.
ТАСС 08:13
Политика
Матвиенко назвала условия выдвижения в спикеры Совфеда на новый срок
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия, при которых она согласится выдвигаться в спикеры верхней палаты российского парламента на новый срок.
Московский Комсомолец 09:11
Армия и оружие
Шойгу объяснил, как не допустить гонки ракетных вооружений в Европе
Ранее Шойгу заявил, что Минобороны готово сотрудничать с коллегами из Франции настолько тесно, насколько готовы французские военные.
Взгляд.ру 08:06
Гаджеты
Apple и Foxconn обвинили в нарушении трудового законодательства КНР
В Foxconn тоже не стали отрицать нарушение трудового законодательства КНР.
Astera 06:14
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Происшествия
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара
Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:37
Политика
Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга
Ведомости вчера в 22:25
Экономика
В ГД предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 07:28
Авто
По Краснодару проехала уникальная карета LADA Priora
Максимальная скорость по хорошему асфальтированному ровному покрытию составляет 10 км/ч, а легкие маневры и парковка для уникальной LADA Priora, превратившейся из обычной «Приоры» в карету с золотыми колесами, пока даются с огромным трудом.
Pokatim.ru вчера в 11:19
Политика
В Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обмен удерживаемых лиц между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 06:39