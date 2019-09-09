с чего всё началось

Первоочередным вопросом переговоров России и Украины является поставка газа по прямому контракту, от этого зависит и скидка для Киева. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает пресс-служба Кремля.

Кино В Британии снимут сериал про экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Британский телеканал ITV намерен снять сериал про бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Происшествия Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Общество Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

Экономика ПФР одобрил концепцию гарантированного пенсионного продукта Минфина Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что организация поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений «О гарантированном пенсионном продукте», которую разработал Минфин.

Происшествия В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона Два человека с ожогами госпитализированы в оренбургском Новотроицке в результате взрыва паров самогона в жилом доме и обрушения стены и потолка, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.

Происшествия В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова Теракт в Москве произошел 20 лет назад, в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года.

Происшествия На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Здоровье Более 100 тысяч петербуржцев уже сделали себе прививки от гриппа Ранее сообщалось, что прививочная компания против гриппа стартовала в Петербурге в начале сентября.

Экономика В Эстонии объяснили замедление роста экономики В 2020 году экономика Эстонии вырастет не на 2,7%, как предполагалось ранее, а на 2,2%. Такой обновлённых прогноз выпустило министерство финансов страны, сообщает эстонский национальный вещатель ERR.

Происшествия В Чувашии школьный автобус попал в ДТП Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Политика Украинцу Сущенко запрещен въезд в Россию в течение 20 лет Россия запретила въезд в страну в течение 20 лет осужденному за шпионаж Роману Сущенко, который 7 сентября вернулся на Украину в рамках состоявшегося обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.

Политика Матвиенко назвала условия выдвижения в спикеры Совфеда на новый срок Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия, при которых она согласится выдвигаться в спикеры верхней палаты российского парламента на новый срок.

Армия и оружие Шойгу объяснил, как не допустить гонки ракетных вооружений в Европе Ранее Шойгу заявил, что Минобороны готово сотрудничать с коллегами из Франции настолько тесно, насколько готовы французские военные.

Гаджеты Apple и Foxconn обвинили в нарушении трудового законодательства КНР В Foxconn тоже не стали отрицать нарушение трудового законодательства КНР.

Энергетика Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.

Происшествия В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика В ГД предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Авто По Краснодару проехала уникальная карета LADA Priora Максимальная скорость по хорошему асфальтированному ровному покрытию составляет 10 км/ч, а легкие маневры и парковка для уникальной LADA Priora, превратившейся из обычной «Приоры» в карету с золотыми колесами, пока даются с огромным трудом.